Die Four Parx GmbH veräußert gemeinsam mit ihrem Partner Taurus ein kürzlich fertiggestelltes Gewerbe- und Logistikzentrum in Berlin-Dahlewitz an Credit Suisse Asset Management. Als Ankermieter des ca. 18.500 m² Mietfläche umfassenden Objekts stehen bereits Amazon und die Cosentino Gruppe fest .…

Fotos: Four Parx GmbH



[…]