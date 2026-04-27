Four Parx und Quincap starten Projekt in Kirchheim

Im Münchner Osten nimmt ein großvolumiges Gewerbeprojekt Fahrt auf: Four Parx und Quincap haben in Kirchheim den Baustart für einen neuen Gewerbe- und Produktionsstandort eingeläutet. Auf einem weitläufigen Areal entsteht moderne Infrastruktur für Unternehmen aus Industrie, Logistik und Gewerbe. Neben Vertreterinnen und Vertretern beider Unternehmen sowie des Generalunternehmens Bremer nahmen auch Stephan Keck, Erster Bürgermeister von Kirchheim, und weitere Mitglieder der Gemeinde an der Veranstaltung teil.

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