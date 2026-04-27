Gewerbestandort im Münchner Osten
Four Parx und Quincap starten Projekt in Kirchheim
Im Münchner Osten nimmt ein großvolumiges Gewerbeprojekt Fahrt auf: Four Parx und Quincap haben in Kirchheim den Baustart für einen neuen Gewerbe- und Produktionsstandort eingeläutet. Auf einem weitläufigen Areal entsteht moderne Infrastruktur für Unternehmen aus Industrie, Logistik und Gewerbe. Neben Vertreterinnen und Vertretern beider Unternehmen sowie des Generalunternehmens Bremer nahmen auch Stephan Keck, Erster Bürgermeister von Kirchheim, und weitere Mitglieder der Gemeinde an der Veranstaltung teil.
„Mit dem neuen Gewerbe- und Produktionsstandort schaffen Four Parx und Quincap nicht nur zusätzliche Flächen für Unternehmen, die im wirtschaftsstarken Großraum München expandieren oder sich neu positionieren möchten. Das Projekt stärkt auch die wirtschaftliche Entwicklung unserer Gemeinde. Besonders erfreulich ist, dass hier Innovation und Nachhaltigkeit konsequent zusammengedacht werden. Im Namen der Gemeinde Kirchheim danke ich allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit und wünsche dem Projekt eine erfolgreiche und reibungslose Bauphase“, sagt Stephan Keck, Erster Bürgermeister von Kirchheim.
Auf dem rund 76.500 m² großen Grundstück an der Feldkirchener Straße 15–17 in Kirchheim-Heimstetten entsteht eine Gewerbeimmobilie mit etwa 52.550 m² Mietfläche. Diese ist auf die Ansiedlung mehrerer Nutzer aus den Bereichen Gewerbe, Produktion, Light Industrial und Logistik ausgerichtet. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im zweiten Quartal 2027.
Der Gewerbepark München-Kirchheim umfasst künftig zwei Hallen mit variabel kombinierbaren Einheiten und einer lichten Höhe von 12 Metern (UKB). Ergänzt werden diese durch integrierte Büro- und Serviceflächen, die sich über mehrere Ebenen erstrecken. Damit lässt sich das Konzept flexibel an unterschiedliche Betriebsanforderungen anpassen – von Gewerbe und Produktion über Light Industrial bis hin zu Warenverteilung, Versand und Auslieferung.
Die Immobilie wird nach aktuellen Nachhaltigkeitsstandards realisiert, angestrebt ist eine Zertifizierung nach DGNB Gold. Eine Photovoltaikanlage mit rund 4,8 MW Leistung soll einen wesentlichen Beitrag zur Energieversorgung leisten. Ergänzend kommen energieeffiziente technische Anlagen, eine Wärmepumpenlösung sowie intelligente Verbrauchssteuerungssysteme zum Einsatz. Nicht zuletzt stellt eine Zertifizierung nach dem WiredScore-Standard eine leistungsfähige und zukunftssichere Konnektivität sicher.
„Mit dem Spatenstich haben wir einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung dieses besonderen Projekts erreicht. Kirchheim zählt zu den gefragten Gewerbestandorten im Münchner Osten und wir freuen uns, mit dem Gewerbepark München-Kirchheim die Standortqualität langfristig weiter zu stärken sowie eine moderne, leistungsfähige Infrastruktur bereitzustellen, die den Anforderungen von morgen gerecht wird“, erklärt Oliver Schmitt, geschäftsführender Gesellschafter der Four Parx GmbH.
„Für uns steht die nachhaltige Entwicklung des Standorts im Mittelpunkt. Wir sehen in diesem Projekt eine langfristige Chance, wirtschaftliche Stabilität mit zukunftsweisenden Standards in den Bereichen Energieeffizienz und digitale Infrastruktur zu verbinden. Entscheidend ist für uns, dass hier ein Standort entsteht, der heute wie auch in Zukunft überzeugt“, ergänzt Johannes Siekmann, Managing Partner der Quincap Investment Partners GmbH & Co. KG.