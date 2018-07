Four Parx startet Bau in Dahlewitz nahe Berlin

Visualisierung des Four-Parx-Projekts in Dahlewitz

Die Four Parx GmbH entwickelt ohne Vorvermietung eine Gewerbe- und Logistikanlage mit rund 15.000 m² Lagerfläche, 1.000 m² Büro- und 2.500 m² Mezzaninfläche in Dahlewitz, südlich von Berlin. Die Flächen werden derzeit in flexiblen Einheiten ab 2.500 m² vermarktet und sind voraussichtlich Anfang des 2. Quartals 2019 bezugsfertig.

Die Hallenflächen sind in Einheiten von 2.500 m², 5.000 m², 7.500 m², 10.000 m², 16.000m² aufteilbar und der Büroausbau kann entsprechend Mieterwunsch erfolgen. Die Anlage wird in nachhaltiger Bauweise (DGNB GOLD) errichtet. Zudem zeichnet sich die Halle unter anderem durch eine besondere Gebäudeisolierung aus, die im Winter Heizkosten spart und im Sommer die Innentemperaturen senkt. Die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen bis zur Klasse WGK II ist durch die entsprechende bautechnische Ausstattung möglich. Die Halle misst in der Höhe 12m Unterkante Binder und die Bodenfläche ist mit bis zu 5 t/m² belastbar.



Die Immobilie ist aufgrund ihrer Lage und Ausgestaltung besonders für Gewerbenutzer aus den Bereichen E-Commerce, Fulfillment, Kontraktlogistik oder Urban Logistics interessant. Individuelle Anforderungen der Nutzer können berücksichtigt werden. Einen weiteren Vorteil bietet die geografische Lage. Dahlewitz, in dem unter anderem der Triebwerkehersteller Rolls-Royce angesiedelt ist, ist eingebettet in das Logistikcluster Großbeeren/Ludwigsfelde/Königs-Wusterhausen. Das Four Parx-Projekt liegt verkehrsgünstig unmittelbar an der A 10, verfügt somit über eine gute Anbindung an die Innenstadt von Berlin und ist nur wenige Kilometer vom Flughafen Schönefeld entfernt.



Das Projekt in Dahlewitz gehört zu einer Reihe von neuen spekulativen Projektentwicklungen, die Four Parx in einem Joint Venture mit dem auf Gewerbeimmobilien spezialisierten internationalen Investor Taurus Investment, Boston, realisiert. Taurus ist ein langjähriger Finanz-Partner von Four Parx, mit dem der Projektentwickler bereits mehrere Projekte realisiert hat.



Die Logistikfläche in Dahlewitz wird von dem Dortmunder Unternehmen LogReal.Die Logistik Immobilie mit vermarktet.