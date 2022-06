Die Four Parx GmbH begrüßt einen weiteren Mieter in seiner zweistöckigen Logistik- und Gewerbeimmobilie „Mach2“ in Hamburg-Wilhelmsburg. Nach der Vollvermietung der unteren Etage durch den Flugzeughersteller Airbus bezieht die Jysk SE eine Gesamtnutzfläche von 25.819 m² im Obergeschoss am Reiherstieg-Hauptdeich 39-47.

