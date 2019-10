Four Parx baut spekulativ in Weiterstadt

Four Parx errichtet spekulativ einen Gewerbepark in Weiterstadt. Mitten im Rhein-Main-Gebiet entstehen direkt an der Bundesautobahn A5 auf einem 13.390 m² großen Grundstück ca. 7.000 m² Hallenfläche zuzüglich Service- und Büroflächen.

Die Immobilie besteht aus mehreren Multi-Userhallen, die potentielle Mieter noch vor Fertigstellung aktiv und bedarfsgerecht mit dem Projektentwickler Four Parx ausgestalten können. Dabei sind Flächen von jeweils 400 m² bis 7.000 m² anmietbar. Durch die flexible Nutzbarkeit der Flächen steht der Park einer breiten Zielgruppe an Interessenten u.a. aus den Bereichen E-Commerce, Automotive, Pharma, Dienstleistung sowie Handwerk und leichter Industrie offen.



Der Gewerbepark liegt zentral in der Straße Im Rödling im hochfrequentierten Gewerbegebiet Weiterstadt. In direkter Nachbarschaft zu namhaften Unternehmen wie Segmüller, Skoda, Metro und dem Einkaufszentrum Loop 5, verfügt die Immobilie über eine hervorragende Anbindung. Die Auffahrt zur Bundesautobahn A5 ist lediglich 600 m entfernt, das Autobahnkreuz der A5 und A 67 liegt in 5 km Entfernung. Auch der Frankfurter Flughafen, Deutschlands größter Frachtflughafen, ist in nur wenigen Autominuten erreichbar.



„Das Rhein-Main-Gebiet zählt zu einer der Topregionen für Logistik. Wir sind froh, an diesem dynamischen Standort ein neues Objekt realisieren zu können“, sagt Francisco J. Bähr, Managing Director bei Four Parx. „Zu der exzellenten Lage des Parks kommt noch die bedarfsgerechte Gestaltung der Flächen hinzu. Die hohe Nachfrage nach Flächen sowie die Flexibilität in der Nutzbarkeit und Ausgestaltung der Immobilie sollte interessierte Mieter dazu anhalten, schon jetzt mit uns Kontakt aufzunehmen. Die Planungsphase ist noch nicht abgeschlossen“.



Bis Ende Februar 2020 kann Four Parx noch auf besondere bautechnische Wünsche von Interessenten eingehen. Der Bauantrag soll bis 31. März 2020 eingereicht werden. Der Baubeginn für den Gewerbe- und Logistikpark ist für das dritte Quartal 2020 angesetzt, die Fertigstellung plant der Entwickler bereits für Mitte 2021. Investor der Immobilie ist Four Parx selbst, der das Objekt in das eigene Asset Management übernimmt.