Four Frankfurt: Gastronomie-Zugang im Aqua Tower

Maximilian Graf von Saurma, Betreiber des Frankfurter Restaurants Ojo de Agua in der Hochstraße, wird neuer Mieter im Hochhausquartier Four Frankfurt des Projektentwicklers Groß & Partner. Mit seinem neuen Konzept, einer Tagesbar mit entspannter Abendkultur im Aqua Tower FFM (T4), erweitert er das gastronomische Angebot um eine weitere charakterstarke Adresse. Der Aqua Tower FFM gehört zum Portfolio des Offenen Immobilienfonds UniImmo: Deutschland von Union Investment. Der Mieter wurde von Colliers beraten, Groß & Partner von 3Real.

Mit dem neuen Projekt baut Max von Saurma seine gastronomische Präsenz in Frankfurt konsequent aus. „Wir wollen einen Ort schaffen, an dem man sich jederzeit wohlfühlt – morgens mit bestem Kaffee und Croissant, mittags mit einem großen Angebot an kleinen und großen Gerichten und ab nachmittags mit einem guten Glas Wein oder Champagner“.



Das neue Restaurantkonzept befindet sich derzeit in der finalen Entwicklungsphase. Der Name des Lokals wird in Kürze bekannt gegeben. Die Eröffnung im dem in der Junghofstraße 9 gelegenen Neubau ist für das zweite Quartal 2026 vorgesehen. Projektentwickler Groß & Partner hatte den Aqua Tower (T4) Ende 2023 als ersten der vier Türme fertiggestellt und an Union Investment übergeben [wir berichteten].



„Bei der Auswahl der Gastronomiekonzepte war uns wichtig, nicht nur internationale Trends zu bedienen, sondern auch erfolgreiche lokale Gastronomen wie Max von Saurma einzubinden. Keine Ketten, sondern eigenständige Marken mit Profil, die das Quartier lebendig und besonders machen,“ sagt Ute-Anneke Sieprath, Projektmanagerin Vermietung bei Groß & Partner.