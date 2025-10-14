Foto Leistenschneider eröffnet Store im Wiesbadener Pressehaus

Die A. Leistenschneider GmbH eröffnet Mitte November 2025 ein neues Geschäft in Wiesbaden. Der Standort befindet sich in der Langgasse 21, im bekannten „Pressehaus“ der hessischen Landeshauptstadt. Das Geschäft verfügt über rund 80 m² Verkaufsfläche im Erdgeschoss. Vormieter war Paper & Tea.

Mit dem neuen Standort in Wiesbaden betreibt Foto Leistenschneider künftig acht Filialen in Deutschland. Das Unternehmen führt ein breites Sortiment an Kameras, Objektiven, Zubehör und Fototechnik und richtet sich an Einsteiger ebenso wie an professionelle Anwender.



„Die Langgasse hat in den letzten Jahren deutlich an Attraktivität gewonnen und sich zu einer dynamischen Einkaufs- und Flaniermeile in der Wiesbadener Innenstadt entwickelt. Foto Leistenschneider fügt sich mit seinem hochwertigen Konzept hervorragend in das Umfeld und das bestehende Mieterklientel ein“, erklärt Davia Jancin, Senior Consultant Retail Vermietung bei Lührmann Düsseldorf, der die Anmietung begleitet hat.