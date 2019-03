Forum Schwanthalerhöhe - Im Juni soll´s klappen

Eigentlich hatte die HBB Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH für die Eröffnung ihres neuen Projekts in München - das Forum Schwanthalerhöhe - bereits in der vergangenen Woche die Korken knallen lassen wollen. Wären da nicht die „unerwarteten diversen technischen Fehlfunktionen“ aufgetreten, die in der letzten Minute zur Verschiebung führten [wir berichteten]. Wie der Projektentwickler jetzt aber mitteilte, werde die Eröffnung nun am 06. Juni erfolgen. Vorstand Harald Supper hat mit dem für die Bauausführung verantwortlichem Generalunternehmen Züblin einen konkreten Abarbeitungsplans ausgearbeitet. Der Generalunternehmer habe die Baustelle personell aufgestockt, um die diversen Nachbesserungen und Restarbeiten rechtzeitig zu erledigen. „Wir werden alles in unseren Kräften stehende tun, um die für Anfang Juni geplante Eröffnung sicherzustellen“, so Vorstand Harald Supper.

.