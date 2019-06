Forum Schwanthalerhöhe feiert endlich Eröffnung

Nach einigen Unwegsamkeiten [wir berichteten] konnte die HBB Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft jetzt endlich die Eröffnung des Forums Schwanthalerhöhe, ab heute das viertgrößte Einkaufszentrum in der bayerischen Landeshauptstadt, feiern. Die technischen Fehler, die im März zur kurzfristigen Verschiebung der Eröffnung geführt hatten, konnten erfolgreich beseitigt werden, so dass heute wie angekündigt die Eröffnung stattfand.

.