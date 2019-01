Deka Immobilien kauft Forum Krefeld von Die Developer

Forum Krefeld

Die Deka Immobilien hat von der Die Developer Projektentwicklung GmbH das Forum Krefeld erworben. Die Transaktion wurde für den Spezialfonds „WestInvest TargetSelect Shopping“ getätigt. Die Developer Projektentwicklung GmbH hat das Forum Krefeld mit ihrer 100%-igen Tochter, der Forum Krefeld Development GmbH, entwickelt und realisiert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Verkauf wurde von der BNP Paribas Real Estate GmbH aus Düsseldorf begleitet.

Das Forum Krefeld wurde Ende November 2018 eröffnet [wir berichteten] und bietet auf 8.000 m² in der Krefelder Innenstadt im Karree Friedrichstraße/Sankt-Anton-Straße/Königstraße nahversorgungsrelevanten Einzelhandel, Büro- und Schulungsflächen sowie Parken auf 185 Stellplätzen. Ankermieter in der Sankt-Anton-Straße 55 sind Edeka Rhein-Ruhr (Betreiber Edeka Kempken), die Drogeriemarktkette dm, das Kaufhaus Woolworth, die Kleeblatt Apotheke, das Studieninstitut Niederrhein und die Parkhausbetreibergesellschaft Apcoa. Für das gastronomische Angebot sorgen Coffee Brew und die Bäckerei Büsch. Die sich noch im Ausbau befindenden Ladenlokale für Magic Nails und Asia Coco werden in Q1 2019 das Angebot vervollständigen.



„Wir freuen uns, das Forum Krefeld vollvermietet an den neuen Eigentümer übergeben zu können. Ab März 2019 stehen dann noch die letzten 300 m² in bester Erdgeschosslage und direkter Nachbarschaft von dm zur Verfügung", freut sich Bastian Julius, Geschäftsführer der Forum Krefeld Development GmbH.