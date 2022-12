Das Forum am Brühl hat als erstes Büroobjekt in Leipzig eine WiredScore-Zertifizierung erhalten. Die Immobilie befindet sich im Bestand der DW Real Estate und Goldman Sachs und wird von DWRE gemanagt. Zudem verlängerten drei Bestandsmieter ihre laufenden Mietverträge und mieteten teils weitere Flächen im Forum an.

Fotos: DWRE



[…]