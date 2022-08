Fortuna stellt Wohnbauprojekt „Bundesallee 215“ fertig

Die Fortuna Familien GmbH hat auf einem der letzten verfügbaren Grundstücke in Ku’damm-Nähe im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf das Neubauprojekt „Bundesallee 215“ im geplanten Zeitrahmen fertiggestellt. Insgesamt entstanden auf sieben Geschossen 18 Ein- bis Vier-Zimmer-Mietwohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von ca. 1.150 m² und vier Büroflächen mit insgesamt 390 m².

