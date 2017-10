Fortis Real Estate Investment beschließt Kapitalerhöhung über 5 Mio. Euro

Die Fortis Real Estate Investment GmbH hat eine von der Geschäftsführung und der Gesellschafterversammlung beschlossene Kapitalerhöhung in Höhe von 5 Millionen Euro erfolgreich durchgeführt. Es wurden 11.111 neue Geschäftsanteile ausgegeben, was einer Pre-Money-Bewertung des Unternehmens von 50 Millionen Euro entspricht. Gezeichnet wurden die neuen Geschäftsanteile durch ein berufsständisches Versorgungswerk.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Fortis Real Estate Investment

Damit ist das Unternehmen in der Lage, noch besser auf die Anforderungen des wettbewerbsintensiven Marktumfeldes zu reagieren und die laufende Expansion weiter voranzutreiben. Strategisch soll das Kerngeschäft, die Entwicklung von Beständen mit anschließender Privatisierung, durch den Aufbau eines langfristigen Bestandsportfolios im Wohnimmobiliensegment erweitert werden.



„Unser neuer Gesellschafter hat bereits in der Vergangenheit als Kapitalpartner mit uns gemeinsam erfolgreich Projekte umgesetzt und so das Vertrauen für dieses Investment gewonnen. Als neuer Gesellschafter möchte das Versorgungswerk künftig auch langfristig an der positiven Entwicklung der Fortis partizipieren. Bei der Entscheidung waren insbesondere das verhältnismäßig risikoaverse Geschäftsmodell, ein hohes Maß an Professionalität und die Erfahrung aus der Spezialisierung auf das Wohnimmobiliensegment maßgebend„, so Mark Heydenreich, Geschäftsführer der Fortis.



„Uns ermöglicht diese Partnerschaft aufgrund der Kapitalstärke einen besseren Zugang zum Portfoliomarkt. In nächster Zeit werden wir daher bei der Akquise neben Einzelobjekten vermehrt auch Wohnportfolios und Zinshauspakete prüfen“, so Heydenreich weiter. Zunächst stünden weiterhin die Kernregionen Berlin und Potsdam, und mittelfristig auch ausgewählte Standorte in den neuen Bundesländern im Fokus. Das bedeutet man werde in den kommenden zwei bis drei Jahren unter anderem auch Angebote beispielsweise in Leipzig, Jena oder Erfurt prüfen.