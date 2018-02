Fortis Group stellt Stephanie Höhne als Head of Marketing & Projektentwicklung ein

Stephanie Höhne (49) hat zum Jahresbeginn die Leitung des Bereichs Marketing & Projektentwicklung bei der Fortis Group übernommen. In dieser Funktion ist sie zum einen mit dem Produktmarketing auf Projekt- und Unternehmensebene betraut und zum anderen gemeinsam mit ihrem mehrköpfigen Team für die Schaffung und Koordination der rechtlichen Voraussetzungen für die Aufteilung von Mehrfamilienhäusern verantwortlich.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Fortis Group

Stephanie Höhne bringt mehr als 25 Jahre Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft mit. Zuletzt war die Immobilienfachwirtin für neun Jahre als Projekt- und Teamleiterin im Bereich Produktmanagement und Marketing bei Ziegert Immobilien tätig. Davor arbeitete sie rund 16 Jahre im Bereich Marketing und Produktaufbereitung sowie in der Miet- und WEG-Verwaltung in diversen mittelständischen Unternehmen in Berlin und Köln.



Auch im Ankaufsbereich wurde das Team daher weiter aufgestockt. Seit Mitte Januar ist Robert Rußbüldt (32) an Bord. Der ausgebildete Immobilienkaufmann war zuletzt als Immobilienberater für Dahler & Company tätig und ist nun unter der Leitung von Janine Dembowski für die Prüfung von Wohnimmobilien in guten Lagen Berlins und Potsdam als Bestands- und Aufteilungsprojekte zuständig.