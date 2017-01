Forte und Proprium schlagen erneut zu

Forte und Proprium Fonds haben gemeinsam ein weiteres Wohnportfolio in Deutschland erworben, nachdem die beiden Unternehmen bereits im vergangenen Oktober 2.000 LEG-Wohnungen übernommen hatten. Jetzt wechselten 620 Wohn- und Geschäftseinheiten im Großraum Düsseldorf und in Bremen den Eigentümer.

Die in Frankfurt am Main ansässige Forte Gruppe hat gemeinsam mit einem von Proprium Capital Partners betreuten Fonds das Wohnportfolio gekauft, das überwiegend größere Wohnanlagen direkt in den jeweiligen Stadtzentren oder in guten Stadtteillagen umfasst. Zum Bremer Portfolio gehören dabei beispielsweise auch Wohnungen in Bremerhaven und Delmenhorst. Verkäuferin des Immobilienpaketes ist eine angelsächsische Investorengruppe, die von Feondor Asset Management als Investmentmanager betreut wurde.



Aktuell beträgt der Leerstand in den erworbenen Wohngebäuden rund zehn Prozent, dem Forte nun mit gezielten Investitionen zu Leibe rücken will. Die Vermietungsfähigkeit soll gesteigert und der Leerstand kurzfristig reduziert werden. Eine Auswahl kleinerer Häuser solle indes weiterveräußert werden, um das positive Marktumfeld zu nutzen, erklärte Forte-Geschäftsführer Roland Schmidt.



Der Ankauf ist die zweite Transaktion, bei der Forte und Proprium zusammenarbeiten. Im Oktober 2016 erwarben die Partner ein Portfolio mit rund 2.000 Wohnungen in Nordrhein-Westfalen von der LEG Immobilien AG [LEG verkauft rund 2.000 Wohnungen an Proprium und Forte]. Zuvor waren die Wohneinheiten im Eigentum des größten deutschen Wohnungskonzerns Vonovia gewesen und im Frühjahr 2016 von der LEG gekauft worden.