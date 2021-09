Forschungsunternehmen mietet Light Industrial-Immobilie im Hemelinger Hafen

Ein inhabergeführtes Unternehmen aus dem Bereich Forschung und Entwicklung, welches sich unter anderem auf Inspektionsgeräte für Pipelines und weitere komplexe technische Anlagen spezialisiert hat, hat im ersten Halbjahr 2021 eine hochwertige Light Industrial-Immobilie in direkter Wasserlage im Gewerbegebiet Hemelinger Hafen im Südosten von Bremen angemietet.

.

Das angemietete Objekt am „Arberger Hafendamm“ verfügt über eine Gesamtfläche von 1.000 m²; davon entfallen rund 600 m² auf die Hallenfläche und 400 m² auf die Bürofläche. Der „Arberger Hafendamm“ verläuft parallel zum Hemelinger Hafendamm mit direktem Anschluss an die Bundesautobahn 1. Vermieter ist ein Bremer Unternehmen. Die Robert C. Spies Industrial Real Estate GmbH & Co. KG war bei der Anmietung beratend und vermittelnd tätig.