Forschungsprofessur für Baulogistik an der Hochschule Biberach

Prof. Dr.-Ing. Michael Denzer hat zum Semesterbeginn 2020/21 die Professur für Baulogistik an der Hochschule Biberach angetreten. Die Forschungsprofessur wird vom Bauunternehmen Wolff & Müller gestiftet.

.

Die Hochschule Biberach (HBC) hat eine der ersten eigenständigen Professuren für Baulogistik in der deutschen Hochschullandschaft eingerichtet. Mit der Neuberufung von Professor Dr.-Ing. Michael Denzer setzt die HBC neue Akzente in Lehre und Forschung ebenso wie für die Bauindustrie, die bereits heute einen hohen Bedarf an entsprechenden Fachkräften hat. Seine Tätigkeit in der Fakultät Bauingenieurwesen und Projektmanagement der HBC hat Michael Denzer mit Beginn des aktuellen Wintersemesters 2020/2021 aufgenommen.



Die Forschungsprofessur Baulogistik wird von der Unternehmensgruppe Wolff & Müller gestiftet. „Wir möchten dazu beitragen, das große Potenzial der Baulogistik für die Qualität, Termin- und Kostensicherheit von Bauprojekten weiter zu erforschen und auszuschöpfen“, sagt Geschäftsführer Dr. Albert Dürr. „Vor allem die großen Branchentrends wie Digitalisierung, Lean Management und nachhaltige Kreislaufwirtschaft treiben die Weiterentwicklung der Logistik voran“, ergänzt Matthias Wolf, Leiter Prozessmanagement und Organisation.