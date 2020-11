Forschungsinstitut Nuvisan verlängert mit Publity in NRW und Bayern

Die Publity AG hat bei ihren als Asset Manager verwalteten Immobilien in Grafing bei München, im nordrhein-westfälischen Waltrop sowie im hessischen Neu-Isenburg Vermietungserfolge erzielt. So hat die Nuvisan GmbH, ein international agierendes und im Auftrag der pharmazeutischen Industrie tätiges Forschungsinstitut und Hauptmieter der beiden Objekte in Grafing und Waltrop, seine langfristigen Mietverträge für beide Standorte um fünf Jahre bis zum Jahr 2035 verlängert. Darüber hinaus verlängerte auch das Technologieunternehmen Johnson Controls in Neu-Isenburg.

Die Nuvisan Gruppe hat insgesamt rund 8.000 m² Fläche angemietet, die als Büroräume und Labore genutzt werden. Zudem stehen an beiden Standorten zusammen insgesamt mehr als 130 Stellplätze zur Verfügung. Der WALT ist im Zuge der Vertragsverlängerung in Grafing von 10,31 auf 15,31 Jahre und in Waltrop von 8,94 auf 13,17 Jahre gestiegen.



Darüber hinaus hat der Asset Manager in der letzten Woche bei einer rund 7.500 m² großen Büroimmobilie in Neu-Isenburg ebenfalls eine erfolgreiche Prolongation gemeldet. Das Technologieunternehmen Johnson Controls hat seinen Mietvertrag bereits deutlich vor dem ursprünglichem Fristende im März 2021 um weitere fünf Jahre verlängert. Zudem hat das Unternehmen die im Objekt angemieteten Räumlichkeiten auf über 1.300 m² nahezu verdoppelt und nutzt die erweiterte Fläche bereits seit dem 1. November 2020 vollumfänglich. Publity hat somit den Vermietungsstand der gesamten Immobilie auf 91 Prozent von zuvor 84 Prozent erhöht. Die im Jahr 2002 erbaute fünfstöckige Immobilie befindet sich in der Martin-Behaim-Straße 6, in unmittelbarer Nähe zum Frankfurter Flughafen.



Alle drei von der Publity erworbenen [wir berichteten] und als Asset Manager betreuten Immobilien sind im Bestandsportfolio der Konzerntochter Gore German Office Real Estate AG gebündelt [Publity erhält Asset-Management-Mandat von Preos].