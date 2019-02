Forschungsinstitut mietet 1.200 m² in Hamburg

Notkestraße 13-15

© Völckers & Cie

Die Völckers & Cie Immobilien GmbH hat in der Notkestraße 13-15 in Hamburg-Bahrenfeld ca. 1.200 m² als Erweiterung erfolgreich an ein bekanntes Forschungsinstitut vermittelt. Das Multi-Tenant-Objekt befindet sich seit vergangenem Jahr im Besitz der Montano Asset Management GmbH [wir berichteten], die die 12.700 m² große Büroimmobilie von der Ärzteversorgung erworben hatte. Mit der jüngsten Anmietung liegt die Vermietungsquote bei über 75%.



.