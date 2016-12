Formart verkauft zwei Projekte in der Metropolregion Stuttgart

Der Wohnungsentwickler Formart hat die Vollvermarktung von 76 neu gebauten Wohneinheiten in Stuttgart-West und in Herrenberg erfolgreich abgeschlossen. In Herrenberg, circa 30 Kilometer südwestlich von Stuttgart gelegen, wurden mit der Fertigstellung des Projektes „Quartier am Schillerplatz“ 61 Wohnungen, eine Arztpraxis und fünf Wohngruppen für Menschen mit Behinderung an ihre neuen Eigentümer übergeben. Die Wohnungen liegen nah der historischen Altstadt und wurden auf dem ehemaligen Gelände des Energieunternehmens EnBW errichtet. Auf dem Grundstück entwickelte formart zwölf Stadthäuser mit Wohnungsgrößen zwischen 92 und 166 Quadratmetern sowie fünf Mehrfamilienhäuser mit Wohnungsgrößen zwischen 40 und 140 Quadratmetern und einer Gesamtwohnfläche von rund 6.700 m². Hinzu kommen 99 Tiefgaragenstellplätze. Darüber hinaus wurde das Projekt „Ludwig45“ in Stuttgart-West, ein fünfstöckiges Stadthaus mit neun Wohneinheiten, vollständig verkauft.

Das Quartier am Schillerplatz in Herrenberg.



„Die Metropolregion Stuttgart ist eine der wachstumsstärksten Regionen Deutschlands mit überproportional hoher Kaufkraft. Die Wohnungsnachfrage ist entsprechend groß, doch freie Grundstücke sind ein knappes Gut. Daher gewinnt die Entwicklung von ungenutzten gewerblich geprägten Flächen – wie auch bei unserem ‚Quartier am Schillerplatz‘ – zunehmend an Bedeutung. Am Stuttgarter Pragsattel planen wir mit dem Projekt ‚Wohnen im Theaterviertel‘ ein weiteres Quartier mit dem eine bisher ungenutzte Fläche durch neue, dringend benötigte Mietwohnungen zu neuem Leben erweckt wird“, sagt Harald Meerße, Geschäftsführer (COO) von Formart.