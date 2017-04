Aus Formart und GRK wird die Instone Real Estate

Die Formart GmbH & Co. KG und die GRK-Holding GmbH gehen in der Marke Instone Real Estate auf. Dies teilten die beiden Wohnprojektentwickler heute mit. Der ActivumSG Fund III hatte in 2014 die Formart GmbH & Co. KG und im Dezember 2015 schließlich die Anteilsmehrheit an der GRK-Holding mit dem erklärten Ziel erworben, eine „bundesweit führende Projektentwicklungsgruppe im Wohnungsbereich zu etablieren“. Mit dem gemeinsamem Markendach ist der Weg nun beschritten: Nach Angaben der beiden Unternehmen liegt das Projektvolumen der neuen Holding bei 2,6 Milliarden Euro.

.

Im Zuge des Markenlaunches entsteht die Instone Real Estate Group B.V. Die Gesellschaft wird die Instone Real Estate Gruppe strategisch und operativ führen und die neue Marke etablieren. Die Holding ist mit bewährten Führungskräften beider Unternehmen besetzt. Als Geschäftsführer werden Kruno Crepulja (CEO), Andreas Gräf, Torsten Kracht und Oliver Schmitt berufen. Harald Meerße, Andreas Rühle und Carsten Sellschopf führen gemeinsam mit den Geschäftsführern der Holding unverändert die operativen Tochtergesellschaften. Mit der Konzentration auf die Marke Instone Real Estate sollen die Kompetenzen der beiden Immobilienunternehmen in einem stark prosperierenden Markt gebündelt werden. Zusammengefasst sind beide Unternehmen an neun Standorten in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, NRW, im Rhein-Main-Gebiet und Sachsen mit knapp 270 Mitarbeitern tätig.





Foto Instone Geschäftsführer (v.l.n.r.): Andreas Rühle, Carsten Sellschopf, Oliver Schmitt, Harald Meerße, Kruno Crepulja, Andreas Gräf und Torsten Kracht.



Instone Real Estate konzentriert sich als Wohnentwickler auch künftig auf die Projektentwicklung, Realisierung und Vermarktung von mittleren bis großen Alt- und Neubauquartieren. Zu den Projekten zählen die Sanierung und die Revitalisierung von Altbauten und Denkmalen genauso wie innerstädtische Wohnkomplexe und Apartmenthäuser. Darüber hinaus konzipiert Instone Real Estate für die öffentliche Hand Baurecht für komplexe Grundstücke. „Wir behalten unsere strategische Ausrichtung bei, werden aber im Bereich Ankauf und Finanzierung von Projekten und ganz besonders im Vertrieb vom gemeinsamen Markenauftritt unter Instone Real Estate profitieren“, so CEO Kruno Crepulja. „Unser Ziel ist klar: Gemeinsam mit unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern wollen wir der erfolgreichste Wohnentwickler Deutschlands werden.“