Foremost mit Hamburger Doppelprojekt an der Startlinie

Foremost Hospitality startet mit zwei weiteren Hotels in der Hansestadt Hamburg

Der Bürostandort Hammerbrook ist gefragt, das treibt auch den Hotelmarkt spürbar an und belebt den gesamten Stadtteil nachhaltig. Jetzt startet auch der Hotelbetreiber Foremost Hospitality mit zwei neuen Hotels durch: Nach der erfolgten Fertigstellung hat der Projektentwickler Investa am vergangenen Freitag das Holiday Inn Express Hamburg-City Hauptbahnhof sowie das Hampton by Hilton Hamburg City Centre am Sonninkanal in Hammerbrook übergeben. Das Designkonzept des Holiday Inn Express, das insgesamt 104 Zimmer umfasst, ist auf die Bedürfnisse des „Smart Travellers“ ausgerichtet. Das Hampton by Hilton umfasst 161 Zimmer.

.

„Wir freuen uns, mit diesem Doppelprojekt unser 14. und 15. Hotel in Deutschland zu eröffnen. An dem wichtigen Hotelstandort Hamburg ist die Foremost Unternehmensgruppe damit mit insgesamt vier Hotels vertreten. Das Bauprojekt wurde zusammen mit dem Projektentwickler Investa Projektentwicklungs- und Verwaltungs GmbH und dem Bauunternehmen Markgraf GmbH & Co. KG realisiert“, erläutert Hubert van de Loo als verantwortlicher Geschäftsführer der Foremost Unternehmensgruppe. Die Eröffnungen weiterer Hotelstandorte durch Foremost folgt im Herbst 2017 in Köln mit dem größten Holiday Inn Express Europas sowie in Frankfurt erstmals mit der Marke Hilton Garden Inn.