Fore Partnership holt sich Ulrich Heinl als Investment Director

Fore Partnership hat Ulrich Heinl MRICS zum Investment Director berufen. Mit Sitz in Frankfurt wird der 43-Jährige von dieser neu geschaffenen Position aus sowohl die Neuakquisitionen in Deutschland verantworten als auch die hier bestehenden Projekte betreuen. Er berichtet direkt an Basil Demeroutis, den geschäftsführenden Gesellschafter der Immobilieninvestmentplattform für Family Offices.

Ulrich Heinl verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Immobilienwirtschaft und ist ein ausgewiesener Experte in den Bereichen Akquisition und strategisches Asset Management. Er war sechs Jahre für Allianz Real Estate Germany tätig und leitete als Senior Sales Manager ein Verkaufsprogramm mit einem Volumen von 800 Mio. Euro. Weitere Stationen seiner Karriere waren unter anderem Henderson Global Investor und Commerz Grundbesitz und die Noratis GmbH. Er verfügt über einen Master-Abschluss im Bereich Real Estate der Nottingham Trent University, ist Diplom-Immobilienökonom (ADI) und Diplom-Betriebswirt (FH).