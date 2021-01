Ford Händler-Dienstleistungsgesellschaft mietet neue Büroflächen

Die FHD Ford Händler-Dienstleistungsgesellschaft mbH verlegt ihren Sitz in Köln und mietete gut 1.000 m² Bürofläche für ihren neuen Standort an. Ab dem Sommer wird das Unternehmen unter der Adresse Unter Sachsenhausen 29-31 zu finden sein. Die Immobilie in 1A-Lage der Kölner Innenstadt wurde Ende 2019 im Rahmen des von BNP Paribas Real Estate begleiteten Ankaufs des Millennium-Portfolios durch den offenen Immobilienfonds Hausinvest der Commerz Real erworben [wir berichteten]. Es handelt sich dabei um eine Projektentwicklung mit gemischter Nutzung (ca. 3.500 m² Bürofläche und 22 Wohnungen). Die Kernsanierung wird im ersten Quartal dieses Jahres abgeschlossen. Durch die Anmietung der beiden oberen Etagen durch die FHD-Gruppe ist der Büroteil der Immobilie bereits vor Fertigstellung langfristig vollvermietet. Aktuell hat die FHD ihren Sitz nur ein paar Häuser weiter und bleibt dem Stadtteil somit treu. Das Office Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate war bei der Flächensuche beratend tätig.

