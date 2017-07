Foot Locker mietet Shop im Berliner Alexanderhaus

Foot Locker sichert sich einen Shop in der Neu-Entwicklung des Alexanderhauses am Alexanderplatz 2. Comfort vermittelte das Ladenlokal in dieser prominenten Immobilie. Voraussichtlich im Frühjahr 2018 wird Foot Locker ein rund 550 m² großes Flagship an diesem Berliner Retail Hotspot eröffnen.



[…]