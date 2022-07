Food Affairs eröffnet am Neuen Kanzlerplatz

Der von Art-Invest Real Estate und der Postbank für den Neuen Kanzlerplatz ausgewählte Gastronomiebetrieb Food Affairs hat im Juni eröffnet. Nach Fertigstellung der beiden Häuser 2 und 3 und Einzug des Großmieters Postbank konnte das eigens für den modernen Standort entwickelte Restaurantkonzept pünktlich starten.

.

Insgesamt stehen sowohl den Nutzern der Immobilie als auch Passanten und Nachbarn Gastronomieangebote mit knapp 600 Sitzplätzen im Außen- und Innenbereich zur Verfügung. Durch den neu gewonnenen, öffentlich zugänglichen Platz und die attraktiven Verpflegungsmöglichkeiten wurde eine lebendige Atmosphäre geschaffen, von der das gesamte Bonner Bundesregierungsviertel unmittelbar profitiert.



Die Fertigstellung des Gesamtprojekts ist für Ende 2022 geplant. Fast alle Flächen sind bereits vermietet – lediglich zwei Etagen mit Weitblick bis hin zum Siebengebirge stehen im Hochhaus noch für die Vermietung zur Disposition.



Auf dem Gelände des ehemaligen Bonn-Centers entsteht bis 2022 ein Ensemble aus drei pentagonalen Gebäudekörpern mit einem markanten Hochpunkt auf dem trigonalen Grundstück. Die Architektur ist einzigartig und zeichnet sich unter anderem durch vorgesetzte Fassaden, markante Gebäudeeinschnitte sowie dreidimensionale Betonlisenen aus. Auf einer Bruttogeschossfläche von 66.000 m² bietet der Neue Kanzlerplatz höchste Gebäudestandards für moderne Arbeitsumgebungen und bestmögliche Flexibilität. Ein großer öffentlicher Platz verbindet die Häuser und fungiert als einladender Begegnungs- und Aufenthaltsort.



Für die Belebung des Viertels am Bundeskanzlerplatz wird ein ansprechendes Gastronomieangebot sorgen, das einen Mehrwert für Anwohner und Mieter bietet. Seit Baubeginn im Jahr 2018 sind alle Baumaßnahmen fristgerecht vorangeschritten. Die Landmarke, Haus 1, hat im November 2021 ihre finale Höhe von 101,5 Metern erreicht und ist weithin über Bonn sichtbar. Haus 2 und 3 sind fertiggestellt und bereits an die zukünftigen Mieter übergeben. Die Außenanlagen werden weiter ausgebaut und beleben das Quartier mit attraktiven Grünflächen und Hochbeeten. Der Gebäudekomplex wurde bereits mit LEED Vorzertifizierung in Gold ausgezeichnet.