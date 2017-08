Fontenay verschiebt Eröffnung erneut

Fontenay

Zyniker mögen anführen, dass es vielleicht keine gute Idee war, sich mit dem Eröffnungstermin an der Elbphilharmonie zu orientieren – schließlich wurde der bekanntlich auch diverse Male verschoben. Indes: Das Hotel „Fontenay“ an der Hamburger Außenalster sollte ursprünglich im Juli 2016, dann im Herbst 2016 und schließlich zeitgleich mit dem Konzerthaus an den Start gehen, also im Januar. Das hat nicht geklappt. Avisiert wurde daraufhin der 15. Oktober [The Fontenay Hamburg eröffnet im Oktober]. Und der ist nun auch Makulatur.

.

Das 100-Millionen-Euro-Projekt des Milliardärs Klaus-Michael Kühne, Mehrheitseigner des Logistikdienstleisters Kühne + Nagel, scheint unter keinem guten Stern zu stehen: Aktuell verhindert ein Wasserschaden den Weiterbau des Luxushauses in spe, das auf dem Gelände des ehemaligen InterContinental (Fontenay 10) errichtet wird. Nach Informationen des NDR müssen über 1.000 m² Estrich und Fliesen wieder aufgebrochen werden. Sehr übel nur, dass für die 131 Zimmer und Suiten bereits verbindliche Buchungen entgegengenommen wurden, die nun abgesagt/storniert werden müssen. Aktuell wird ein Start im Dezember angepeilt. Sicherheitshalber sind Internet-Buchungen aber erst ab Neujahr 2018 möglich.