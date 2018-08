Eine Erbengemeinschaft hat, begleitet von Engel & Völkers Commercial Berlin, zwei Wohn- und Geschäftshäuser in begehrter Zentrallage in den City-West-Bezirken Wilmersdorf und Charlottenburg an eine Fondsgesellschaft verkauft. Der Verkauf beider Häuser erzielte einen Quadratmeterpreis von mehr al

[…]