Fonds Finanz erweitert seine Flächen im Münchner Atrium

Für das Münchner Atrium ist ein weiterer Mietervertrag unterzeichnet worden, womit die Immobilie in der Riesstraße 25 vollvermietet bleibt. Der Bestandmieter Fonds Finanz, der größte Allfinanz-Maklerpool in Deutschland, erweitert seine Fläche und hat nahtlos rund 875 m² bezogen. Somit ist das Atrium auch weiterhin vollständig vermietet. Bereits im April wurde mit dem Bestandsmieter Huawei eine Erweiterung um 875 m² Mietfläche unterzeichnet [wir berichteten]. Savills IM beriet den Vermieter in beiden Fällen als Asset Manager. Das Atrium befindet sich seit Ende 2018 im Bestand der südkoreanischen Samsung SRA [wir berichteten].

„Der Teilmarkt Olympiapark ist und bleibt ein attraktiver Bürostandort. Nicht ohne Grund hat eine ganze Reihe von internationalen und nationalen Unternehmen hier ihre Hauptsitze und Forschungsbüros angesiedelt. Die bayerische Landeshauptstadt ist nicht nur ein weltweit anerkanntes Technologie- und Produktionszentrum, sondern ebenfalls einer der größten und wettbewerbsfähigsten Finanzplätze Deutschlands“, erläutert Matthias Düsing, Senior Research Analyst bei Savills IM.