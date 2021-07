Foncia wird zu Reanovo

Ab sofort firmiert Foncia unter der neuen Marke Reanovo. Das Unternehmen verwaltet in ganz Deutschland mit rund 700 Mitarbeitern an 57 Standorten mehr als 125.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.

.

Im Rahmen der Neupositionierung wurden auch die Organisationsstrukturen des Unternehmens umfassend optimiert. Die bisher 16 Tochtergesellschaften in Deutschland, mit teilweise individuellen Markenauftritten, firmieren künftig unter der einheitlichen Marke Reanovo. In diesem Zusammenhang werden neben den ursprünglichen Foncia Tochtergesellschaften auch die in den vergangenen zwei Jahren erworbenen Gesellschaften HMV, Bautra, Paul Immobilien, Präzisa, SorgerTec und Vegis unter der neuen Dachmarke zusammengefasst. Zudem sind die fast 60 bundesweit verteilten Standorte in Regionaldirektionen, Niederlassungen und Servicebüros gegliedert, sodass die Nähe vor Ort weiterhin gewährleistet wird, gleichzeitig aber über schlanke und konsolidierte Strukturen eine einheitlich hohe Qualität sichergestellt werden kann.



Wie bisher besteht das Dienstleistungsangebot weiterhin aus WEG-Verwaltung, Property Management für private und institutionelle Kunden, Facility Management, technische Serviceleistungen sowie aus Maklerleistungen.



„Mit unserer Neupositionierung realisieren wir Synergien in Punkto Service und Qualität. Unsere Ziele sind ein permanenter Ausbau unserer Dienstleistungsqualität, das Schaffen eines immer attraktiveren Arbeitsumfelds für unsere Mitarbeiter und ein starkes organisches aber auch anorganisches Wachstum durch weitere Übernahmen. Unser Anspruch ist: Als Möglichmacher kümmern wir uns um alle Angelegenheiten rund um die Immobilien und schaffen für unsere Kunden dadurch neue Freiräume“, sagt Worna Zohari, CEO von Reanovo, der die Repositionierung seit seinem Wechsel zu dem Unternehmen im Juni 2020 [wir berichteten] geplant und vorbereitet hat.



„Das bisherige Wachstum des Unternehmens hatte zu einer Vielzahl an komplizierten Strukturen und Prozessen geführt, die wir nun bereinigt haben und damit stärker denn je aufgestellt sind. Wichtig ist außerdem, dass nach der Reorganisation und Einführung der neuen Marke unseren Kunden weiterhin ihre persönlichen Ansprechpartner und regionalen Zuständigkeiten erhalten bleiben“, erklärt Zohari, der bei der Neuaufstellung seit August 2020 von Dr. Stefan Ollig als COO unterstützt wird [wir berichteten].