Foncia übernimmt den Berliner Hausverwalter Sorgertec

Foncia hat die SorgerTec Hausverwaltung AG übernommen. SorgerTec ist ein seit 1913 bestehendes Unternehmen, das im Großraum Berlin/Brandenburg aktiv ist. Es ist spezialisiert auf die fachkundige kaufmännische und technische Betreuung von Miethäusern, Wohnungseigentümergemeinschaften und Gewerbeimmobilien sowie auf den Verkauf und die Vermietung von Immobilien. Mit den ca. 10.000 von SorgerTec verwalteten Wohneinheiten sowie seinen rd. 70 Mitarbeitern wird Foncia in Deutschland zukünftig mit über rd. 700 Mitarbeitern etwa 120.000 Wohneinheiten verwalten. SorgerTec wird als operative Tochtergesellschaft mit ihrem bisherigen Personal weitergeführt.

.

„Für unsere Kunden und Mitarbeiter hat der neue Firmenverbund mit der Foncia Gruppe sehr viele Vorteile, z.B. ein digitales Kundenportal, Einkaufsvorteile eines Großunternehmens, und vieles mehr. Wichtig ist aber auch, dass die bisherigen Ansprechpartner bestehen bleiben und unsere Kunden sich auf das weiterhin hohe Serviceniveau verlassen können", verspricht Daniel Rott, der auch weiterhin das Unternehmen leiten wird. „Außerdem bietet uns der Zusammenschluss mit Foncia attraktive Chancen unser Geschäft zu stärken und so das Wachstum in Berlin und Brandenburg voranzutreiben.“



„Wir übernehmen mit der SorgerTec ein seit vielen Jahrzehnten in Berlin und Umgebung erfolgreiches Unternehmen, und sie ist ein wichtiger Baustein unseres Wachstumskurses, den wir in den nächsten Jahren weiterführen werden. Wir freuen uns auf Herrn Rott und sein Team und heißen sie herzlich Willkommen in der Foncia Gruppe“, sagt Worna Zohari, CEO von Foncia Deutschland.



Erst Anfang 2020 übernahm Foncia Vegis aus Neu-Isenburg mit rund 17.000 Wohneinheiten sowie Präzisa aus Berlin mit 22.000 Wohneinheiten.