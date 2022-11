FOM übergibt Logistik- und Büroneubau in Burgwedel

Nach einer Bauzeit von 13 Monaten hat FOM Real Estate den Logistikneubau mit angeschlossenem Bürogebäude in Burgwedel am vergangenen Freitag fristgerecht an seine Mieter, Willenbrock Fördertechnik und Linde Material Handling, beides Tochterunternehmen der Kion Group AG, übergeben.

