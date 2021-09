FOM setzt ersten Spatenstich für neues Büro- und Logistikzentrum

FOM Real Estate hat planmäßig den ersten Spatenstich für ein Büro- und Logistikzentrum in Burgwedel gesetzt. In unmittelbarer Nähe zu Hannover entsteht eine Logistikhalle sowie ein Bürogebäude mit einer Gesamtmietfläche von rund 13.000 m². Die Fertigstellung ist für Herbst 2022 geplant.

