Die Ergo Group stellt der Investorengruppe unter Führung der FOM Gruppe ein Darlehen in Höhe von circa 140 Millionen Euro für die Refinanzierung des Maas Towers in Rotterdam. FOM hatte den Büroturm in 2018 für 170 Mio. Euro im JV mit Asia Pacific Real Estate and Coquine SA erworben

