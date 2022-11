FOM RE verkauft Projekt in Burgwedel an Deka

Nach der Fertigstellung und der fristgerechten Übergabe der Flächen an die Mieter, hat Projektentwickler FOM Real Estate nun auch den Verkauf des Projekts an die Deka Immobilien bekannt gegeben. Der Fondsmanager, der jetzt die Schlüssel übernommen hat, wird den Büro- und Logistikneubau in einen Spezialfonds einbringen.

.