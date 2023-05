FOM Invest verstärkt sich mit Holger Pfleger

Die FOM Real Estate Gruppe verstärkt ihr Team mit Holger Pfleger. Ab sofort wird Pfleger für den Aufbau des Fondsgeschäfts im Bereich Erneuerbare Energien bei der FOM Invest GmbH, der AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft in der FOM Gruppe, zuständig sein.

Er trat zunächst als Generalbevollmächtigter ein und soll nach Zustimmung der Aufsichtsbehörde zeitnah zum weiteren Geschäftsführer der FOM Invest GmbH bestellt werden. Der 49-Jährige kommt von der HEP Global GmbH. Dort war er als Chief Investment Officer verantwortlich für alle Investitionsentscheidungen der Gruppe in globale Photovoltaik-Projekte und Solarparks. Zudem war er Vorstand der Tochtergesellschaft HEP Kapitalverwaltung AG.



„Der Bereich Erneuerbare Energien bietet attraktive Investitionsmöglichkeiten und passt hervorragend zu unserer ESG-Strategie und zu unserer DNA als Projektentwickler. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Holger Pfleger einen versierten Experten auf diesem Gebiet gewinnen konnten, der die Ansprüche der Investoren in diesem Bereich kennt und unsere Entwicklung entscheidend vorantreiben wird", kommentiert Prof. Reinhard Walter, geschäftsführender Gesellschafter der FOM Real Estate Gruppe.



Holger Pfleger verfügt über umfangreiche Erfahrung als Investmentmanager, insbesondere in den Bereichen Erneuerbare Energien und Photovoltaik, Alternative Investments und Portfolio Management. Vor seiner Zeit bei der HEP Kapitalverwaltung AG war er u.a. bei KPMG und PwC im Bereich Financial Services/Asset Management für die Betreuung von Kapitalanlagegesellschaften zuständig. Daniel Ramsperger und Kai Ostholthoff unterstützen Pfleger als Head of Renewable Energy und Investment Analyst Renewable Energy.