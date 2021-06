FOM Invest verpflichtet Birgit Benz als Head of Fund Management

Birgit Benz

FOM Invest engagiert mit Birgit Benz eine erfahrene Fondsmanagerin mit langjähriger Expertise. Die studierte Betriebswirtin ist ab dem 1. Juli neuer Head of Fund Management und verstärkt damit den Bereich Investment Management der FOM Gruppe. Zukünftig verantwortet Benz das Management der bestehenden und geplanten Fonds in Deutschland. Mit der Ernennung komplettiert die Gesellschaft ihr Führungsteam, zu dem neben den Geschäftsführern Prof. Reinhard Walter, Dr. Bernd Wieberneit und Prof. Dr. Ulrich Nack noch Roy Brümmer als Head of Real Estate Investment und Marco Häußler als Head of Fund Operations zählen.

„Mit Birgit Benz gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit mit ausgewiesener Expertise im Bereich der Immobilien-Spezialfonds und einem breiten Netzwerk in ganz Deutschland. Sie ist die ideale Besetzung für den Ausbau unseres Fondsgeschäfts, den wir im weiteren Verlauf des Jahres vorantreiben möchten. Wir konnten innerhalb von sechs Monaten bereits Assets under Management in Höhe von rund 150 Mio. Euro aufbauen. Damit sind wir auf einem guten Weg, unser Ziel von einer Milliarde Euro verwaltetem Vermögen binnen drei bis fünf Jahren zu erreichen“, kommentiert Dr. Bernd Wieberneit, Geschäftsführer der FOM Invest.



Birgit Benz verfügt als ausgebildete Stadtplanerin und Immobilen-Betriebswirtin über langjährige Erfahrung im Management von Immobilien-Spezialfonds und war fast 25 Jahre bei verschiedenen Vermögensverwaltern in der Immobilienwirtschaft tätig, darunter mehr als zehn Jahre in diversen Gesellschaften der DWS. Hier verantwortete sie sieben Jahre lang als Fondsmanagerin bestehende Immobilien-Spezialfonds sowie den Aufbau neuer Fondsportfolien. Zuletzt bekleidete sie dort drei Jahre lang Positionen in der Geschäftsführung.



„Die Aussicht auf neue Herausforderungen spricht klar für FOM: Die Mischung einer langjährig gewachsenen Expertise in der Projektentwicklung und im Investment Management auf der einen Seite und der Möglichkeit auf der anderen Seite, gemeinsam ein neues Fondsgeschäft für einen jungen Fondsanbieter aufzubauen, ist einzigartig. Ich freue mich sehr auf eine spannende Zukunft und darauf, FOM auf diesem Weg unterstützen zu können und gemeinsam zu wachsen“, ergänzt Birgit Benz.