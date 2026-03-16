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Immobilien-Nachrichten » Fonds & REITs
   
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Core- und Value Add-Objekte

FOM Invest strukturiert Einbringungsfonds für Immobilienportfolio

Die FOM Invest hat einen Einbringungsfonds für ein Immobilienportfolio im dreistelligen Millionenbereich aufgelegt. Der offene Spezial-AIF FOM REF V umfasst vier Objekte in Deutschland. Mit der Auflage verwaltet die KVG insgesamt fünf Immobilien-Sondervermögen in den Assetklassen Büro, Geschäftshäuser und Einzelhandel.

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Im Rahmen eines Individualmandats brachte ein institutioneller Investor ein Immobilienportfolio aus seinem Eigenbestand in das Sondervermögen ein. Das Portfolio umfasst vier Objekte in Deutschland – drei vollvermietete Core-Immobilien sowie ein Value-Add-Asset. Das Gesamtvolumen liegt im dreistelligen Millionenbereich.

Zwei der Immobilien werden direkt gehalten, zwei weitere indirekt über Beteiligungsstrukturen. Das Asset Management für die Objekte verbleibt beim einbringenden Investor, der weiterhin auch das Property Management übernimmt.

Die FOM Invest GmbH wurde aufsichts- und steuerrechtlich sowie im Rahmen der Due Diligence durch GSK Stockmann beraten. Über die weiteren Parteien wurde Stillschweigen vereinbart.