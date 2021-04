FOM Invest erwirbt vier Real-Immobilien von SCP

Für das erste von der FOM Invest aufgelegte Sondervermögen „Fomref I“ erwirbt der Asset Manager von der Investorengruppe SCP vier Real-Immobilien in Duisburg, Mönchengladbach, Hildesheim und Hannover. Die Grundstücke befinden sich in guten Lagen, auf denen teilweise auch attraktiver Wohnungsbau nach ESG-Kriterien möglich ist.

