FOM Invest erwirbt zweiteiliges Portfolio in Stuttgart

FOM Invest hat ein zweiteiliges Portfolio in Stuttgart erworben und sich damit die ersten beiden Immobilien für den für dieses Jahr geplanten ersten Spezial-AIF gesichert. Das Portfolio besteht aus eine Büroimmobilie sowie einem Büro-, Wohn- und Geschäftshaus.

Das Portfolio umfasst eine Büroimmobilie in der Rotebühlstraße 125 mit rund 14.800 m² Bürofläche sowie ein Büro-, Wohn- und Geschäftshaus in der nahe gelegenen Schwabstraße 18 mit rund 1.800 m² Bürofläche, vier Wohnungen, vier Gewerbeeinheiten sowie 200 Stellplätzen. Das Objekt wurde im Rahmen einer Sale-and Lease-Back-Transaktion erworben. Beide Akquisen wurden zunächst über eine Objektgesellschaft durchgeführt und gehen nach der entsprechenden Erteilung der Vertriebserlaubnis in den Bestand des ersten Spezial-AIF der FOM Invest über. Mit der geplanten Aufwertung und teilweisen Neupositionierung der Objekte will FOM künftig institutionellen Investoren attraktive Renditen bieten. Die beiden Ankäufe in Stuttgart sind die ersten der von FOM angekündigten Akquisen für die FOM Invest AIF-KVG.



„Stuttgart ist aufgrund des geringen Angebotes nach wie vor ein hart umkämpfter Markt. Umso mehr freuen wir uns über den gelungenen Ankauf und werden zeitnah mit der Projektierung starten. Im Rahmen unserer 'Manage-to-Core'-Strategie nutzen wir unsere langjährig ausgewiesene Development- und Asset Management-Kompetenz für die geplante Neupositionierung nach Auslaufen des bestehenden Hauptmietvertrages“, kommentiert Prof. Reinhard Walter, geschäftsführender Gesellschafter der FOM Real Estate Gruppe.



Der bisherige Eigentümer, die Südwestbank AG, nutzt das Gebäude in der Rotebühlstraße zunächst weiterhin selbst als Hauptsitz. Die weiteren Flächen im Objekt sind an den Lebensmitteleinzelhändler Edeka und den Parkraumbewirtschafter Apcoa vermietet. Beide Gebäude liegen unmittelbar an der S-Bahn-Station Schwabstraße im Zentrum Stuttgarts mit sehr guter Anbindung an den Stuttgarter Hauptbahnhof und Flughafen.



Bei der Transaktion wurde FOM von der Alea Real GmbH (technische Due Diligence), Arnecke Sibeth Dabelstein (Steuerberatung), P+P Pöllath und Partner (Rechtsberatung) sowie Westbridge Advisory GmbH ( ESG-Anforderungen/Bewirtschaftungskosten) beraten. BNP Paribas Real Estate beriet den Verkäufer.



Mit der neu gegründeten FOM Invest AIF-KVG ermöglicht FOM Real Estate nun institutionellen Investoren die Beteiligung an Projektentwicklungen und Akquisen mit hohem Wertschöpfungspotenzial. „Durch die Revitalisierung des Hauptgebäudes haben wir die Chance auf Verwirklichung nachhaltiger Flächenkonzepte für ein hochwertiges Mietobjekt in urbaner Lage mit Landmark-Charakter. Dieses Projekt ist geradezu idealtypisch für unsere geplanten Geschäftsaktivitäten“, erklärt Dr. Bernd Wieberneit, Geschäftsführer der FOM Invest. Der Abschluss der Revitalisierung ist für 2026 geplant.



Der FOM-Gründer und geschäftsführender Gesellschafter Prof. Reinhard Walter stellte im ersten Halbjahr 2020 die Weichen für die neue FOM Invest als Schwestergesellschaft der FOM Real Estate und hat für das neue Unternehmen bereits im dritten Quartal 2020 die BaFin Genehmigung als voll lizensierte AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) erhalten. Damit ermöglicht FOM institutionellen Investoren die Beteiligung an FOM-Projektentwicklungen und Akquisen mit hohem Wertschöpfungspotenzial.



Für die Führung der FOM Invest konnte Walter prominente Mitstreiter gewinnen: Weitere Geschäftsführer sind Dr. Bernd Wieberneit und Prof. Dr. Ulrich Nack. Roy Brümmer als Head of Real Estate Investment und Marco Häußler, vormals Real I.S, als Head of Fund Operations verstärken das Führungsteam. Wieberneit und Brümmer waren zuvor gemeinsam viele Jahre lang erfolgreich in unterschiedlichen Führungspositionen für Corpus Sireo beziehungsweise Swiss Life Asset Managers tätig. Nack war fünfzehn Jahre lang Geschäftsführer internationaler Kapitalverwaltungsgesellschaften und lehrt an der EBZ Business School Immobilienmanagement. Im November 2020 startete zudem Karl-Josef Schneiders, ehemaliger Deutschland-Chef von Credit Suisse Asset Management, als Senior Advisor der FOM Invest. Vor seiner Zeit bei Credit Suisse war Schneiders unter anderem als Geschäftsführer gemeinsam mit Wieberneit und Brümmer Teil des Gründungsteams der Sireo Real Estate.



„Renommierte institutionelle Investoren, Family Offices und Fondsinitiatoren vertrauen unserer unternehmerischen Kompetenz bereits seit mehr als 20 Jahren“, kommentiert Prof. Reinhard Walter. „Die FOM Invest ist die konsequente Erweiterung unserer Beteiligungsmöglichkeiten und ermöglicht es Investoren nun, im Rahmen maßgeschneiderter Produkte am wirtschaftlichen Erfolg der FOM-Kompetenz zu partizipieren.“ Beteiligungen sind wie bisher als Individualmandat, Club Deal oder Joint Venture möglich. Mit der KVG-Zulassung kann die FOM-Gruppe jetzt auch offene oder geschlossene Spezialfonds anbieten, sobald die Vertriebserlaubnis für den jeweiligen AIF seitens der BaFin erteilt ist.