FOM gründet Tochtergesellschaft für niederländischen Markt

Die FOM Real Estate Gruppe hat die 100-prozentige Tochtergesellschaft FOM Real Estate Holland B.V. gegründet, um ihre Aktivitäten im Bereich Repositionierung und Optimierung von Bestandsobjekten auch in den Niederlanden weiter auszubauen.

Der Projektentwickler und Asset Manager ist bereits seit 2018 in den Niederlanden aktiv und verwaltet bereits erfolgreich den Maas Tower in Rotterdam, das höchste Bürogebäude Hollands [wir berichteten]. Für die FOM Real Estate Holland kommen nicht nur Investitionen in den wesentlichen Segmenten Büro und Logistik infrage, auch der neue Geschäftsbereich Erneuerbare Energien steht im Fokus. Geschäftsführer der neuen Gesellschaft sind Matthijs Hoekstra, der für das lokale Asset Management des Maas Towers verantwortlich ist, sowie Andreas Stegmann, Head of Institutional Clients & Products bei der FOM Gruppe.



„Die Niederlande bieten in unserem Kerngeschäft, Produkten mit Value-Add-Ansatz, viel Potenzial. Die Nachhaltigkeitsvorgaben an Büro- und Logistikimmobilien sind enorm hoch und wir können mit individuellen Objektstrategien und einer gezielten Marktpositionierung überzeugen“, kommentiert Prof. Reinhard Walter, geschäftsführender Gesellschafter der FOM Gruppe. „Analog unseres Ansatzes in Deutschland planen wir mittelfristig sowohl eigene Fondsprodukte als auch Einzelinvestments für institutionelle Kunden.“



„Es war für uns ein logischer Schritt, unsere Aktivitäten in der Benelux-Region – mit klarem Fokus auf die Niederlande – weiter auszubauen und dafür eine lokale Präsenz sicherzustellen. Mit der erfolgreichen Optimierung und Refinanzierung des Maas Towers, eines der bekanntesten Objekte Hollands, hat die FOM bereits ihre Kompetenz unter Beweis gestellt. Zusammen mit der großen Transaktionserfahrung des Teams in diesem Markt sehen wir uns sehr gut positioniert, um unseren Kunden auch hier attraktive Investmentprodukte anbieten zu können“, fügt Andreas Stegmann hinzu.