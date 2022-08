FOM gewinnt zwei erfahrene Kräfte für sich

Die FOM Real Estate Gruppe hat Eva Rometsch als Senior Advisor verpflichtet. In ihrer neuen Funktion im Unternehmen wird sie vorrangig den Fortgang des Großprojekts in der Stuttgarter City-West betreuen. Zusätzlich erhält FOM mit Natalie Aßmann Verstärkung im Bereich Asset Management. Rometsch kommt von der Bülow AG, Aßmann vom Immobiliendienstleister Cushman & Wakefield.

„Mit Eva Rometsch gewinnen wir eine ausgewiesene Expertin im Projektentwicklungs- und Investmentgeschäft. Durch ihre langjährige Erfahrung ist sie darüber hinaus versiert in der Transaktionsbegleitung. Mit ihrer Unterstützung verfolgen wir unsere Manage-to-ESG-Strategie konsequent weiter und profitieren dabei insbesondere im Rahmen der Neupositionierung des Objekts in der Stuttgarter Rotebühlstraße [wir berichteten] von ihrem internationalen sowie lokalen Netzwerk. Nach der abgeschlossenen Revitalisierung wird das Objekt ein hochwertiges Mietobjekt in bester Innenstadtlage sein", sagt Prof. Reinhard Walter, Geschäftsführender Gesellschafter der FOM Real Estate Gruppe.



Eva Rometsch war zuvor insgesamt 33 Jahre lang beim Projektentwickler Bülow AG tätig, davon 20 Jahre als Vorstand für Vertrieb und Finanzen. Die studierte Immobilienfachwirtin und Bankkauffrau verfügt über langjährige Erfahrung im Investmentmanagement und Projektentwicklungsgeschäft großvolumiger Immobilien und betreute auf der Entwicklungsebene Portfolien aus den Nutzungssegmenten Gewerbe, darunter Büro, Hotel, Gastronomie, Handel und Sondernutzungen wie Kino oder Fitness und Wohnen.



Natalie Aßmann bringt über sieben Jahre Erfahrung im Property und Asset Management von Gewerbeimmobilien und Wohnanlagen mit, die sie sowohl bei regional verankerten als auch internationalen Unternehmen sammelte. Vor ihrem Eintritt bei FOM war die studierte Immobilienmanagerin und Diplomkauffrau sowie gelernte Immobilienmaklerin und -verwalterin bei Cushman & Wakefield und zuvor bei der IC Property Management GmbH tätig.