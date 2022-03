FOM engagiert Andreas Stegmann

Andreas Stegmann

© FOM Gruppe

Die FOM Real Estate Gruppe verpflichtet Andreas Stegmann als Head of Institutional Clients & Products. Ab 14.03.2022 übernimmt der Diplom-Architekt und erfahrene Investmentmanager die Verantwortung für die Gewinnung und Betreuung institutioneller Kunden.

.

In seiner neuen Funktion ist der führungserfahrene Stegmann für das Einwerben von Eigenkapital bei nationalen und internationalen semi-professionellen und professionellen Investoren für die gesamte Wertschöpfung der FOM Invest GmbH, der AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft in der FOM Gruppe, zuständig. Darüber hinaus wird Stegmann die Entwicklung internationaler Investmentstrategien der FOM Gruppe vorantreiben. Zuvor leitete der 47-Jährige den Bereich Commercial Real Estate Investment International bei Corestate.



„Andreas Stegmann bringt langjährige Erfahrungen im Investmentmarkt mit und ist durch seine Vita sowohl mit den Anforderungen des deutschen als auch des internationalen Markts bestens vertraut. Er kennt die Bedürfnisse der Investoren und wird besonders die internationalen Investments der FOM mit seinem großen Netzwerk und neuen Ideen deutlich vorantreiben. Wir freuen uns sehr über diesen erfahrenen Neuzugang“, kommentiert Prof. Reinhard Walter, geschäftsführender Gesellschafter der FOM.



Andreas Stegmann verfügt über umfangreiche Erfahrung als Investmentmanager im institutionellen Bereich mit Fokus auf internationale Investments. Nach seinem Architekturstudium in München arbeitete er als Architekt in Kanada und absolvierte dort anschließend seinen MBA. Nach seinem Abschluss war er zunächst als Projekt- und Investmentmanager bei Tonko Realty Advisors (heute Triovest) tätig, bevor er 2010 bei der Patrizia AG in Augsburg erst für Wohninvestments in Skandinavien zuständig war und später die Koordination mit den Auslandsniederlassungen verantwortete. Im Anschluss wechselte er zur Hannover Leasing, heute Teil der Corestate Gruppe, wo er zuletzt als stellvertretender Abteilungsleiter und Prokurist die Verantwortung für den gewerblichen internationalen Investmentbereich innerhalb der Gruppe trug. In dieser Rolle führte er Transaktionen im Wert von über 1 Mrd. Euro durch und war maßgeblich am Aufbau des institutionellen Kundenstamms beteiligt.