Fix und fertig
Fokus Wohnen Deutschland übernimmt „The Plus“ in Wolfsburg
Der offene Immobilien-Publikumsfonds Fokus Wohnen Deutschland hat das Wohnprojekt „The Plus“ in Wolfsburg in sein Portfolio übernommen. Verkäufer des Projekts war ein Joint Venture aus Urbainity Development und Meyer Projektentwicklung, die mit dem Fondsmanager Industria in 2021 einen Forward Deal für das Projekt abgeschlossen hatten [wir berichteten].
„Der Immobilienfonds ist nun um ein attraktives Objekt reicher. Beide Teile des Projekts wurden nach dem Neubaustandard KfW 40 Plus errichtet. Neben der hohen Energieeffizienz verfügen sie über Photovoltaikanlagen auf den Dächern und in den Freianlagen sowie Batteriespeicher zur Eigenstromversorgung und damit über ein zukunftsweisendes Energiekonzept. Begrünte Fassaden in einer ebenfalls begrünten Hoffläche sorgen für eine hohe Lebensqualität und Biodiversität“, so Arnaud Ahlborn, Geschäftsführer der Industria Immobilien GmbH.
Das Ensemble im Neubau-Quartier Steimker Gärten mit den Adressen Arnikaweg 2, 2a-e, Lavendelweg 2, 2a-d und Steimker Promenade 6, 6a-d umfasst insgesamt ca. 14.000 m² Wohn- und rund 3.200 m² Gewerbefläche und besteht aus zwei Gebäuden: Die kleinere Immobilie umfasst 36 Wohneinheiten und wurde bereits am 17. September 2024 übergeben. Das größere Gebäude beherbergt 152 Wohnungen sowie zehn Gewerbeeinheiten in den Erdgeschossen und wurde im September 2025 ebenfalls übergeben. Hinzu kommen 269 Tiefgaragenstellplätze.
Als Ankermieter für die Gewerbeflächen konnte der Lebensmitteleinzelhändler Edeka gewonnen werden, der ca. 2.000 m² für seine Marke nah & gut mietet. Alle Wohnungen verfügen über eine Fußbodenheizung, eine Einbauküche sowie über einen Balkon, eine Loggia oder eine Terrasse. Die Erstvermietung der Wohnungen erfolgt durch die deutschlandweit tätige Maklergesellschaft Müller Merkle Immobilien.
Der Fokus Wohnen Deutschland ist ein offener Immobilien-Publikumsfonds, der von der Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft Intreal administriert wird und dessen Asset- und Property-Management die Industria übernimmt. Der Fondsmanager hatte das Projekt 2021 als Asset Manager im Rahmen eines Forward Deals für den Fonds erworben [wir berichteten]. Das Joint Venture mit Urbainity und Meyer hatte von Beginn an den Anspruch gehabt, ein zukunftsweisendes Ensemble zu entwickeln, das im Wohnungsbau neue Maßstäbe in Deutschland setzt.
„Wir sind sehr stolz, in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld eines der größten KfW-40-Plus-Effizienzhäuser in Deutschland erfolgreich realisiert zu haben und so einen wichtigen Beitrag für besonders energieeffizientes Wohnen leisten zu können„, sagt Tobias Müller, Geschäftsführer von Meyer Projektentwicklung.
Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann ergänzt: „‚The Plus' ist ein wahres Vorzeigeprojekt für modernes Bauen und darüber hinaus für die ideale Kombination aus Wohn- und Gewerbefläche. Wolfsburg bekommt mit ‚The Plus' ein tolles Wohnangebot in hervorragender Lage, welches zudem auch städtebaulich ein wichtiger Teil der Steimker Gärten ist.“
Das innenstadtnahe Objekt „The Plus“ liegt nur zehn Fahrminuten vom VW-Werk entfernt und ist Teil der Quartiersentwicklung Steimker Gärten. Hier realisiert Volkswagen Immobilien seit 2017 auf 22 Hektar eines der größten privaten Wohnungsbauprojekte Deutschlands. Insgesamt entstehen ca. 1.800 Miet- und Eigentumswohnungen im Quartier, die mit ausgewählten Investoren realisiert werden. Das Quartier zeichnet sich unter anderem durch zukunftsorientierte Mobilitätskonzepte mit Car- und Bike-Sharing, Elektroladestationen und einem Quartiersbus aus.