Fokus Wohnen Deutschland übernimmt „The Plus“ in Wolfsburg

Der offene Immobilien-Publikumsfonds Fokus Wohnen Deutschland hat das Wohnprojekt „The Plus“ in Wolfsburg in sein Portfolio übernommen. Verkäufer des Projekts war ein Joint Venture aus Urbainity Development und Meyer Projektentwicklung, die mit dem Fondsmanager Industria in 2021 einen Forward Deal für das Projekt abgeschlossen hatten [wir berichteten].

