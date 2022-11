Fokus Wohnen Deutschland schüttet rund 22 Mio. Euro aus

Der Industria Immobilienfonds schüttet rund 22 Mio. Euro an die Anleger des Fokus Wohnen Deutschland aus. Die Zahlung erfolgte am 7. Oktober 2022 nach der Veröffentlichung des Geschäftsjahresberichtes. Pro Anteilschein beträgt die Ausschüttung 1,30 Euro. Sie bewegt sich damit auf dem Niveau des Vorjahres, in dem 1,35 Euro je Anteilschein an die Anleger flossen. Zum Vergleich: Vor einem Jahr waren rund 20 Mio. Euro an die Anleger ausgezahlt worden.

.

„Das siebte Geschäftsjahr des Fokus Wohnen Deutschland, das zum 30. April 2022 endete, war sehr erfolgreich. Im Verlauf des Geschäftsjahres wuchs das Immobilienvermögen um rund 20 Prozent auf über 675 Mio. Euro. Wir konnten insgesamt fünf Objekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 255 Mio. Euro ankaufen. Beim Gros dieser Ankäufe handelt es sich um Neubauvorhaben, die aktuell von Projektentwicklern errichtet und von uns begleitet werden.“, kommentiert Arnaud Ahlborn, Geschäftsführer von Industria.



Mit Blick auf die Zukunft sagt Kerstin Dittrich, Portfoliomanagerin bei Industria und verantwortlich für den Fokus Wohnen Deutschland: „Wir sammeln weiterhin Anlegergelder ein. Der aktuelle Cash-Call läuft seit Mitte Mai 2022, ist nicht befristet oder limitiert. Unsere Ankaufspipeline ist mit fünf bis sieben Objekten sehr gut gefüllt. Diese entspricht einem Investitionsvolumen von 120 bis 150 Mio. Euro. Wir erwarten zudem in den nächsten Wochen und Monaten weitere interessante Ankaufsmöglichkeiten.“



„Die Herausforderungen für Wohnimmobilienfonds sind im Laufe von 2022 u.a. in der Folge des Ukrainekrieges gestiegen. Wir sind der Meinung, dass Wohnimmobilien im Vergleich zu anderen Nutzungsarten besser durch die Krise kommen. Generell ist die Nachfrage nach Mietwohnungen in den Regionen, in denen wir investiert sind, also in den Ballungsräumen, unverändert hoch.“, ergänzt Ahlborn.