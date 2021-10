Fokus Wohnen Deutschland knackt die Milliarde

Der offene Immobilien-Publikumsfonds Fokus Wohnen Deutschland hat im September 2021 die Marke von einer Milliarde Euro Bruttofondsvermögen überschritten. Der im August 2015 aufgelegte Fonds hält mittlerweile 42 Fondsobjekte und vier Neubauprojekte, mit insgesamt 2.926 Wohn- und 160 Gewerbeeinheiten.

.

„Der Fokus Wohnen Deutschland ist eine große Erfolgsgeschichte für die Industria Wohnen. Die Grenze von einer Milliarde Euro in etwas mehr als sechs Jahren ist ein wichtiger Meilenstein für unser Haus. Als wir 2015 begannen, die Idee zu diesem Fonds umzusetzen, haben wir nicht mit einem so schnellen Wachstum gerechnet. Sowohl das Wachstum als auch die bisherige Performance zeigen, dass es damals richtig war, auf einen Publikumsfonds mit Fokus auf deutsche Wohnimmobilien zu setzen“, so Arnaud Ahlborn, Geschäftsführer von Industria Wohnen.



Kerstin Dittrich, Portfoliomanagerin, ergänzt: „Das Konzept eines Wohnimmobilienfonds für private und semi-professionelle Anleger hat bei vielen Vertriebspartnern Anklang gefunden. Wir konnten in den vergangenen Jahren kontinuierlich neue Vertriebspartner gewinnen und so unsere Vertriebsbasis immer mehr ausweiten.“