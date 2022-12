Fokus Wohnen Deutschland investiert 28,5 Mio. Euro in Künzelsau

Der offene Immobilien-Publikumsfonds Fokus Wohnen Deutschland, für den Industria das Asset Management übernommen hat, investiert 28,5 Millionen Euro in vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 80 geförderten Wohneinheiten im baden-württembergischen Künzelsau. Das Projekt wurde von der DQuadrat Real Estate GmbH im Auftrag einer Investorengesellschaft entwickelt und für diese an den Fonds verkauft.

