Fördertopf für klimafreundlichen Neubau ist ausgeschöpft

Keine guten Nachrichten für den Wohnungsmarkt: Die Bundesregierung hat das Förderprogramm „Klimafreundlicher Neubau“ gestoppt. Die Mittel in Höhe von 1,1 Mrd. Euro seien ausgeschöpft, teilte Bauministerin Geywitz am Donnerstag mit.

Beim Programm für den klimafreundlichen Neubau (KFN) ist der staatlichen Förderbank KfW das Geld vorzeitig ausgegangen. Wie das Bundesbauministerium in Berlin mitteilte, können ab dem 14.12.2023 keine neuen Anträge mehr gestellt werden. Laut KfW seien seit dem Start am 1. März 2023 über 18.000 Kredite und Zuschüsse in einem Gesamtvolumen von rund 7,5 Mrd. Euro an Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen zugesagt. Insgesamt wurden damit bislang rund 1.000 neue klimafreundliche Nichtwohngebäude, und rund 46.000 neue klimafreundliche Wohneinheiten finanziert, die spezifische Grenzwerte für die Treibhausgas-Emissionen im Lebenszyklus unterschreiten und den energetischen Standard eines Effizienzhauses 40 für Neubauten erreichen.



Bestehende Zusagen sind von dem Antragsstopp nicht betroffen, ebenso wie alle Anträge, die bis einschließlich 13.12.2023 bei der KfW eingegangen sind. Laut KfW sei nach derzeitigem Stand geplant, die Neubauförderung für klimafreundliche Gebäude Anfang 2024 wieder aufzunehmen. Diese können aber erst gestellt werden, sobald Bundeshaushalt 2024 in Kraft tritt. Dies ist aktuell für Anfang Februar geplant.