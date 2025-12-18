Ehemaliger Telekom-Standort
Förde Sparkasse mietet 1.400 m² an der Hafenspitze in Kiel
Die Förde Sparkasse zieht an die Hafenspitze: Fox Real Estate vermietet 1.400 m² Bürofläche in der Straße Zur Helling 4 in Kiel-Gaarden. Bis Ende 2026 entstehen dort moderne Arbeitsplätze mit Blick auf die Hörn.
Fox Real Estate hat die Förde Sparkasse als Mieterin für eine Kieler Büroimmobilie gewonnen. Auf der Fläche sollen bis Ende 2026 hochmoderne Büroarbeitsplätze für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzdienstleisterin entstehen. Mit der Vermietung über 1.400 m² ist nun der Großteil der insgesamt 5.729 m² Bürofläche vermietet. Es sind nur noch kleinere Flächen zur Vermietung verfügbar. Ursprünglich wurde das Gebäude vollständig von der Telekom genutzt.
Die moderne Immobilie aus dem Jahr 2010 befindet sich in der Straße Zur Helling 4 in Gaarden-Ost, an der Hafenspitze, die das südliche Ende der Kieler Förde bildet – der sogenannten „Hörn“. Über die Hörnbrücke ist die Altstadt fußläufig in wenigen Minuten erreichbar. Neben dem Kieler Hauptbahnhof befinden sich dort vielfältige Einkaufsmöglichkeiten und gastronomische Angebote. Über die Autobahnen A210, A215 und A7 sind die Hansestädte Hamburg und Lübeck gut zu erreichen.
„Die Vermietung bestätigt: Büroimmobilien können durchaus auch jenseits der Top-7-Büromärkte funktionieren. Essenziell dafür sind gute Lagen und Objektqualitäten“, sagt Franziska Lorenz, Senior Projektentwicklerin bei Fox Real Estate.
ISS Deutschland war als vermittelnder Makler tätig.