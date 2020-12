Der Münchner Investor und Projektentwickler Focus Real Estate hat für sein Gebäudeensemble am Gothaer Platz in Erfurt den Immobilieninvestor und Hotelbetreiber Premier Inn als langfristigen Mieter gewinnen können. Die ursprünglich vorgesehene Centro Hotel Group übergab die Betreiberrolle an Premier Inn . …

Fotos: Lindenkreuz Eggert



[…]